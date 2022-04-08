РФ вышлет двух сотрудников посольства Болгарии

Двух болгарских дипломатов решено выслать из РФ. Об этом сообщает российский МИД.

По информации ведомства, 8 апреля о решении российских властей уведомили временного поверенного в делах Болгарии в РФ Николая Трифонова. Его пригласили в МИД РФ и вручили ноту об объявлении двух сотрудников болгарского посольства в Москве персонами нон грата.

«Данная мера является ответом на принятое в марте с.г. болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata двоих дипломатов Посольства России в Софии», - пояснили в министерстве.

Двум сотрудникам российской дипмиссии было предписано в течение 48 часов покинуть Болгарию в начале марта. Позже болгарские власти объявили персонами нон грата ещё десять российских дипломатов. Тогда в министерстве иностранных дел РФ назвали данный шаг провокацией и оставили за собой право на принятие ответных мер.