Зеленский мечтает о "санкционном коктейле Молотова" для России

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому уже введённые санкции против России кажутся недостаточными. В своей речи, произнесённой в финском парламенте, Зеленский заявил о желании добить Россию при помощи "санкционного коктейля", подобного "коктейлю Молотова".

"Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по Евросоюзу, нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как "коктейль Молотова", — заявил Зеленский.

В виду сказанного украинский лидер призвал иностранные компании, всё еще находящиеся на российском рынке, немедленно его покинуть. Также Зеленский предложил ввести в отношении российской нефти эмбарго и полностью изолировать деятельность российских банков от мировой финансовой системы.

Западными странами уже введены многочисленные санкции против России после начала её спецоперации на Украине. Многие зарубежные компании объявили о прекращении сотрудничество с РФ и уходе с российского рынка. Ввоз ряда категорий товаров из других стран в Россию также был ограничен.