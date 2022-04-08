"Хуаньцю шибао": дистанцирование от России мешает развитию Евросоюза

Европе не пойдёт на пользу дистанцирование от России и сближение с США, пишет китайский аналитик Гао Цзянь в статье для "Хуаньцю шибао".

Несмотря на беспрецедентное ухудшение отношений между Москвой и Брюсселем Россия остается соседом Евросоюза и гарантом его энергетической стабильности.

По словам автора, Евросоюз допускает стратегические ошибки, одной из которых является зависимость от США, которая может спровоцировать глубокий политический кризис на мировой арене. Вашингтон подарил Брюсселю "дружеский подарок" в виде украинского кризиса, отметил Цзянь. Возможно, этот инцидент станет предупреждением для европейских политиков, и они пересмотрят свои отношения с американскими коллегами.

Аналитик убеждён, что Европа должна найти "новую модель развития", которая основана на уходе из-под влияния США.