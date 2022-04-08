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Автор Игорь Рябов

Евросоюз заморозил активы РФ и Белоруссии на сумму 30 млрд евро

Мир

Европейский союз заморозил российские и белорусские активы на сумму 29,5 миллиардов евро и заблокировал транзакции на 196 миллиардов.

Евросоюз заморозил активы РФ и Белоруссии на сумму 30 млрд евро

В список замороженных активов вошли воздушные и морские суда, вертолеты, недвижимость и предметы искусства.

После начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине страны Запада приняли широкий пакет экономических санкций против России. В частности, были заморожены валютные активы российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов. По словам советника украинского президента по экономическим вопросам Олега Устенко, замороженные средства Банк России могут быть переданы Киеву.

Также страны Запада создали "многостороннюю целевую группу для выявления активов российских олигархов" по всему миру. Президент США Джо Байден пообещал объединить усилия с европейскими союзниками, чтобы найти "яхты, роскошные квартиры, частные самолёты" и "капиталы, нажитые неправедным путём".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина евросоюз джо байден белоруссия
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