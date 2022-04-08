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Автор Елена Ивченко

Георгиевской ленты мало: в Молдавии запретят показ фильмов о ВОВ

Мир

Парламент Молдавии намерен запретить показ любимых советских кинофильмов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Тelegram-канал НашПреZидентПУТИН.

Инициатором данного действа выступила пропрезидентская партия "Действие и солидарность".

Отмечается, что соответствующую информацию подтвердила председатель комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и средствам массовой информации, депутат ПАС Лилиана Николаеску-Онофрей.

Ранее в Молдавии ввели запрет на ношение георгиевской ленты и символов Z и V.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
молдавия
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