Георгиевской ленты мало: в Молдавии запретят показ фильмов о ВОВ

Парламент Молдавии намерен запретить показ любимых советских кинофильмов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Тelegram-канал НашПреZидентПУТИН.

Инициатором данного действа выступила пропрезидентская партия "Действие и солидарность".

Отмечается, что соответствующую информацию подтвердила председатель комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и средствам массовой информации, депутат ПАС Лилиана Николаеску-Онофрей.

Ранее в Молдавии ввели запрет на ношение георгиевской ленты и символов Z и V.