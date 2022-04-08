Пушилин не смог сказать, когда будет освобождён Мариуполь

Войска ДНР продолжают освобождать Мариуполь от украинских националистов, уничтожая отдельные формирования радикалов, но точно сказать, когда операция в городе будет завершена, пока невозможно, сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что силы ДНР продолжают отслеживать и ликвидировать отдельные разрозненные группы националистов в тех или иных районах Мариуполя. Военные ДНР, по словам Пушилина, продолжают зачищать город, зная, что большое количество радикалов продолжают оставаться на предприятиях боевиков "Азова"*, в основном это "Азовсталь" и "Ильича". Глава ДНР сообщил, что у подразделений ДНР появилась возможность доступа на эти предприятия с целью ликвидации боевиков.

Пушилин признал, что не может предсказать, сколько времени ещё потребуется на освобождение Мариуполя.

"Точная дата, я вам даже не хочу называть, есть определенные наши ориентиры. Но здесь важно не ошибиться и не назвать тех дат, которые потом по каким-либо причинам не будут воплощены", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".