Российская Генпрокуратура признала деятельность британской неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs (Chatham House) нежелательной в РФ.
"Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs", — говорится в сообщении ведомства.
В Генпрокуратуре рассмотрели материалы, касающиеся британской организации, и сочли её работу представляющей угрозу конституционному строю и безопасности РФ.
Сообщается, что ведомство проинформировало о своём решении в отношении Chatham House министерство юстиции, чтобы там внесли соответствующие изменения в перечень организаций, деятельность которых признали нежелательной в РФ.
Согласно сведениям из открытых источников, признанная нежелательной в РФ британская организация является аналитическим центром, который занимается исследованиями с целью выработки предложений по вопросам внешней политики для властей Соединённого Королевства.
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