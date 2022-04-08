Песков: спецоперация России на Украине может закончиться "в обозримом будущем"

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ ожидают окончание военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине в обозримом будущем. Соответствующее пояснение пресс-секретарь российского президента озвучил после интервью британскому СМИ Sky News.

"Речь идёт об обозримом будущем", — заявил Песков в ходе брифинга с журналистами.

Ранее пресс-секретарь лидера РФ заявил Sky News, что Москва надеется на завершение миссии "в ближайшие дни". Это случится, если Россия выполнит все задачи спецоперации или переговоры с Киевом окажутся успешными.