Нашли лазейку: Shell Plc придумала как получить газ РФ в обход санкций

Европейская нефтяная компания Shell Plc придумала, как получить российский газ в обход санкций. Они предлагают смешивать российское дизтопливо с другими нефтепродуктами, используемые торговцами сырья для поставок энергоносителей России в Европу.

"Shell Plc, крупнейшая европейская нефтяная компания, превращает его в то, что трейдеры называют латвийской смесью. Суть в том, чтобы продавать баррель, в котором только 49,99% приходится на Россию; по мнению Shell, до тех пор, пока остальные 50,01% поступают из других источников, груз нефти технически не российского происхождения", — говорится в материале агентства Bloomberg.

К слову, Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, в перечень которых, в частности, входит запрет на импорт угля, критически важных материалов и другого сырья.