Штайнмайер: за преступления на Украине политики должны предстать перед судом

За военные преступления на Украине должны нести ответственность не только военные разного уровня, но и политики, стоящие за всем происходящим там. Такое мнение высказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в беседе немецкому изданию Spiegel.

"Все, кто ответственен за эти преступления, должен будут отвечать за них (перед судом). Сюда относятся солдаты, сюда относится военное командование. И само собой разумеется, и те, кто несет политическую ответственность", — заявил Штайнмайер.

Таким образом президент ФРГ ответил на вопрос журналистов по поводу того, есть ли вероятность, что глава РФ Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров будут отвечать за действия на Украине перед трибуналом в Гааге.

Российское руководство не раз предостерегало о подготовке новых провокаций и совершении многочисленных военных преступлений Киевом.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.