Путин и Лукашенко скоро намерены встретиться, заявили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о скорой встрече президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро. Мы своевременно сообщим, где и как она состоится", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Лукашенко рассказал, как Запад может одним звонком остановить бои на Украине. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже давно не управляет своей страной самостоятельно, и все действия, которые он предпринимает сейчас, продиктованы американским лидером Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.