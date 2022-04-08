EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Путин и Лукашенко скоро намерены встретиться, заявили в Кремле

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о скорой встрече президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Путин и Лукашенко скоро намерены встретиться, заявили в Кремле

"Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро. Мы своевременно сообщим, где и как она состоится", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Лукашенко рассказал, как Запад может одним звонком остановить бои на Украине. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже давно не управляет своей страной самостоятельно, и все действия, которые он предпринимает сейчас, продиктованы американским лидером Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия белоруссия владимир путин александр лукашенко
Sberbank
Новости
Деятельность британского аналитического центра признали нежелательной в РФ
Песков: спецоперация России на Украине может закончиться "в обозримом будущем"
Штайнмайер: за преступления на Украине политики должны предстать перед судом
Нашли лазейку: Shell Plc придумала как получить газ РФ в обход санкций
Песков: Жириновский предсказал текущую ситуацию
Путин и Лукашенко скоро намерены встретиться, заявили в Кремле
Эксперт: российский аналог App Store будет востребован, если его сделают удобным
В Польше заявили о вызове её посла в МИД РФ
В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в ударе "Точкой-У" по Краматорску
Запорожье просит Пушилина включить их в состав ДНР
Популярное
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне

Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Александр Шторм РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ Александр Шторм Усам Оздемиров Санкции не работают: сделает ли Запад правильные выводы? Усам Оздемиров Игорь Буккер Global Times: ЕС между молотом и наковальней Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Последние материалы
Эксперт рассказал, поставки каких товаров из России критически важны для США
Песков: спецоперация России на Украине может закончиться "в обозримом будущем"
Штайнмайер: за преступления на Украине политики должны предстать перед судом
Нашли лазейку: Shell Plc придумала как получить газ РФ в обход санкций
Как сохранить силу духа и радоваться жизни, несмотря ни на что
Песков: Жириновский предсказал текущую ситуацию
Путин и Лукашенко скоро намерены встретиться, заявили в Кремле
Эксперт: российский аналог App Store будет востребован, если его сделают удобным
В Польше заявили о вызове её посла в МИД РФ
В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в ударе "Точкой-У" по Краматорску
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников