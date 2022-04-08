В Польше заявили о вызове её посла в МИД РФ

Российский МИД вызвал польского посла в Москве Кшиштофа Краевского 8 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

"По имеющейся информации, посол Краевский вызван во второй половине дня в российский МИД. Мы не знаем, каковы причина и тема встречи" — цитирует Ясину портал tvp.info.

Представитель МИД заявил, что в ведомстве не хоятт рассуждать о причинах вызова посла.

"Многое происходило за последние недели в польско-российских отношениях", — отметил пресс-секретарь.

Ранее польские власти заявили о высылке 45 российских дипломатов. В российском МИД назвали это решение шагом к "разрушению отношений".

"Решение, принятое 23 марта польскими властями об объявлении persona non grata 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве, — сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что РФ даст ответ на враждебные выпады польских властей.