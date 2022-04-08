Латвия объявила 9 мая Днем памяти, погибших на Украине

Парламент Латвии принял решение объявить 9 мая Днем памяти жертв и умерших на Украине. Об этом пишет местное издание Latvias Zinas.

Так, целью принятия данного закона выступает привлечение латвийского народа к так называемой агрессии Москвы в отношении Киева, а также выразить поддержку в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что в этот день на всех государственных зданиях и жилых домах должны быть вывешен флаг Латвии с траурной лентой, а рядом должен быть размещен украинский стяг. Запрещается проведение публичных праздничных мероприятий и использование пиротехники.

Ранее житель Латвии выразил возмущение касательно запрета латвийских властей празднования Дня Победы, а за монумент Освободителям готов пролить собственную кровь.