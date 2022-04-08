Евродепутат: из-за санкций против России страдает народ

Член Европарламента Клэр Дейли раскритиковала антироссийские санкции. По мнению ирландского политика, введение ограничительных мер со стороны Запада не прекратило конфликт на Украине, а также негативно отразилось на обычных гражданах.

"Экономическая война ЕС против России никак не помогает невинным украинским гражданам, жертвам этой незаконной войны. Россию это не пугает", — сказала депутат, речь опубликовали на её странице в Twitter.

При этом, по данным парламентария, жители Евросоюза страдают из-за высокого уровня инфляции, взрывного роста цен на энергоносители. Как подчеркнула политик, в странах объединения ухудшается благосостояние населения.

"Санкции против России привели к экономической разрухе. Они заставляют страдать народ, а не олигархов", — отметила Дейли.

Вместе с этим она осудила страны, которые поставляют Киву вооружение. По словам депутата, таким образом лидеры способствуют продолжению конфликта на Украине.

Ранее американские журналисты NBS заявили, что ограничительные меры не оказывают давления на власти РФ. Как подчеркнули в СМИ, действия Москвы не зависят от санкций.