Военный флот США отказывается от недавно построенных кораблей

ВМФ США готовятся к списанию в утиль 9 боевых кораблей класса Freedom, которые были построены всего несколько лет назад. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на официальных представителей американского военного флота.

Адмирал Майк Гилдэй, руководитель морских операций ВМФ, заявил, что решение оправдано сменой военной стратегией США. По его словам, в утиль списывают литоральные боевые корабли — относительно небольшие судна, предназначенные для операций в прибрежных водах. Сейчас американскому флоту нужны более крупные корабли для противостояния Китаю и России.

При этом Гилдэй подчеркнул, что средства, которые ранее направлялись на содержание этих кораблей, пойдут на развитие других важных направлений. За счёт списывания этих судов, ВМФ удастся сэкономить не менее 450 миллионов долларов в год. При этом стоимость строительства этих судов достигла 4,5 миллиардов долларов.

Кроме того, США планирует отказаться от ещё 24 военных судов. Среди них упомянуты пять крейсеров и две подводные лодки класса Los Angeles.