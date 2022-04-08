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Автор Юлия Миленина

Макрон: конфликт на Украине не закончится в ближайшие дни

Мир

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в ближайшие дни. По его словам, ситуация может ухудшиться.

Макрон: конфликт на Украине не закончится в ближайшие дни

Он отметил в интервью RTL, что Москва не пойдёт на дипломатические уступки в ходе переговоров Россия — Украина, поэтому спецоперация РФ по демилитаризации продолжится.

"Этот конфликт, к сожалению, не закончится в ближайшие дни. Мы увидим обострение ситуации в Донбассе", — считает Макрон.

Президент Франции добавил, что он находится в постоянном контакте с руководителями Турции, Греции и представителями ООН для согласования гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре. Кроме того, Макрон заявил о намерении и дальше регулярно созваниваться с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее французский лидер сообщал, что его страна будет усиливать санкционное давление на Россию вместе с Евросоюзом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина франция эммануэль макрон
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