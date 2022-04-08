Украинский премьер-министр призвал отдать Киеву замороженные российские активы

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти его страны ожидают передачу замороженных российских активов Киеву. Эти деньги необходимы в качестве компенсации ущерба от военной спецоперации РФ по принуждению к миру, отметил премьер-министр.

"Есть второй блок — финансовые активы и замороженные средства РФ в мире. По разным оценкам, эта сумма колеблется от 300 до 500 миллиардов долларов по состоянию на сегодня", — заявил Шмыгаль в эфире Youtube-канала "Рада".

Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр назвал сумму заблокированных активов России. По информации министра, Париж заморозил 22 миллиарда евро.