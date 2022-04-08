Япония готовится к высылке российских дипломатов

Некоторые российские дипломаты могут в ближайшее время покинуть посольство РФ в Токио, сообщает японский телеканал Fuji.tv, ссылаясь на высокопоставленные источники в японском правительстве. Это будет продолжением антироссийских санкций со стороны Японии.

Ранее Япония объявляла о заморозке активов, принадлежащих российскому Центробанку, которых находились в местных банках. При этом о полной их конфискации не говорилось, так как это не предусмотрено японским законодательством.

Также Япония ввела запрет на экспорт товаров роскоши. В данную категорию были включены драгоценности и автомобили премиальной категории.