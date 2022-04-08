EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Ивченко

Неуважение к Донбассу: парламент Италии призвал выслушать позицию РФ

Мир

Парламент Италии настаивает выслушать позицию российского главы государства Владимира Путина после выступления украинского лидера Владимира Зеленского, которое состоялось ранее перед итальянскими депутатами, чтобы не проявлять "неуважение" к населению Донбасса.

По словам сенатора от партии "Альтернатива" Бьянки Лауры Гранато, парламент просто обязан выслушать президента РФ, потому как он стоит на страже безопасности не только России, но и всего мира.

"Он ведет важную битву не только для России, но и для всех нас против глобалистской повестки дня", — приводит её слова Politico.

В свою очередь, депутат от партии "Лига" Вито Коменчини заявил, что находится на выступлении Зеленского перед парламентариями Италии, значило проявить "неуважение" к жителям Донбасса, где все поддерживают точку зрения лидера России.

Отмечается, что во время выступления украинского президента в итальянском парламенте практически каждый второй депутат отсутствовал: из 945 человек в зале находились только 580.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
Путин приехал на прощание с Жириновским
Жители освобожденных территорий Украины боятся, что Россия их бросит
Украинский премьер-министр призвал отдать Киеву замороженные российские активы
Американские СМИ: Путин не обращает внимания на санкции против России
Япония готовится к высылке российских дипломатов
Басурин: бойцы ДНР и РФ пытаются "взять в клещи" группировку ВСУ в Донбассе
Российские военные уничтожили центр подготовки наёмников под Одессой
Неуважение к Донбассу: парламент Италии призвал выслушать позицию РФ
Италия пообещала стать гарантом безопасности Украины
Премьер Шмыгаль: Киев национализирует всю собственность РФ на Украине
Популярное
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне

Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Игорь Буккер Global Times: ЕС между молотом и наковальней Игорь Буккер Ирина Шлионская Гипотеза: под Лох-Несское чудовище маскируются инопланетяне Ирина Шлионская Усам Оздемиров Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Последние материалы
Перечень недружественных стран утвердила Белоруссия
Макрон: Франция продолжит санкционное давление на РФ из-за событий на Украине
Экономист Сапир: Россия развернётся в сторону Азии после отказа ЕС от её угля
Вучич рассказал о давлении на Сербию со стороны Запада
Шольц: Германия откажется от российского угля в течение четырёх месяцев
США просят страны отдать старое советское оружие для отправки на помощь Украине
Патриарх Кирилл призвал конфликтовавших с Жириновским простить ему обиды
Макрон назвал Шольца первым в списке для встречи по Украине: если переизберут
Около 70 самолётов Ту-214 планирует изготовить до 2030 года ОАК
США ввели санкции против российской алмазной промышленности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников