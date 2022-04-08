Парламент Италии настаивает выслушать позицию российского главы государства Владимира Путина после выступления украинского лидера Владимира Зеленского, которое состоялось ранее перед итальянскими депутатами, чтобы не проявлять "неуважение" к населению Донбасса.
По словам сенатора от партии "Альтернатива" Бьянки Лауры Гранато, парламент просто обязан выслушать президента РФ, потому как он стоит на страже безопасности не только России, но и всего мира.
"Он ведет важную битву не только для России, но и для всех нас против глобалистской повестки дня", — приводит её слова Politico.
В свою очередь, депутат от партии "Лига" Вито Коменчини заявил, что находится на выступлении Зеленского перед парламентариями Италии, значило проявить "неуважение" к жителям Донбасса, где все поддерживают точку зрения лидера России.
Отмечается, что во время выступления украинского президента в итальянском парламенте практически каждый второй депутат отсутствовал: из 945 человек в зале находились только 580.
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