Неуважение к Донбассу: парламент Италии призвал выслушать позицию РФ

Парламент Италии настаивает выслушать позицию российского главы государства Владимира Путина после выступления украинского лидера Владимира Зеленского, которое состоялось ранее перед итальянскими депутатами, чтобы не проявлять "неуважение" к населению Донбасса.

По словам сенатора от партии "Альтернатива" Бьянки Лауры Гранато, парламент просто обязан выслушать президента РФ, потому как он стоит на страже безопасности не только России, но и всего мира.

"Он ведет важную битву не только для России, но и для всех нас против глобалистской повестки дня", — приводит её слова Politico.

В свою очередь, депутат от партии "Лига" Вито Коменчини заявил, что находится на выступлении Зеленского перед парламентариями Италии, значило проявить "неуважение" к жителям Донбасса, где все поддерживают точку зрения лидера России.

Отмечается, что во время выступления украинского президента в итальянском парламенте практически каждый второй депутат отсутствовал: из 945 человек в зале находились только 580.