Премьер Шмыгаль: Киев национализирует всю собственность РФ на Украине

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю собственность России, расположенную на территории государства.

В эфире телеканала "Рада" политик подчеркнул: это необходимо для "компенсации потерь" от российской спецоперации. По его словам, законодательство о национализации уже принято, процесс запущен.

"Безусловно, мы национализируем всё российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые нам наносит РФ", — отметил Шмыгаль.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский назвал "рейдерским захватом" национализацию имущества россиян на Украине. Он убеждён: у Киева нет никаких оснований для организации этого процесса. Специалист посоветовал жителям РФ, пострадавшим от нового украинского законодательства, обращаться в Европейский суд.

1 апреля власти Украины приняли закон о национализации имущества граждан России, а также тех людей, которые публично поддерживают спецоперацию РФ по демилитаризации.