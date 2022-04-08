Власти Белоруссии утвердили перечень недружественных стран.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление Совета министров Белоруссии, в перечне недружественных республике государств оказались 27 стран Евросоюза, а также Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Соединённые Штаты, Черногория и Швейцария.
Накануне, 7 апреля, белорусским президентом Александром Лукашенко подписан указ о приостановке платежей недружественным иностранным резидентам.
"Указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов", — сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, подписанный Лукашенко документ обязывает банки и другие финансовые организации не принимать подаваемые недружественными резидентами платёжные требования по исполнительным документам "без акцепта плательщика".
В пресс-службе пояснили, что предусмотренные указом меры призваны защитить белорусские организации и предприятия от списания с их счетов средств по требованию резидентов недружественных стран.
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