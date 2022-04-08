Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна будет и дальше усиливать ограничительные меры в отношении РФ из-за специальной военной операции на Украине.
По его словам, утром Евросоюз уже "принял решения" по антироссийским санкциям, к которым подталкивала Франция и некоторые другие страны.
"Франция продолжит оказывать санкционное давление на Россию", — подчеркнул Макрон в эфире радиостанции RTL.
Ранее Макрон сообщил, что в случае своего переизбрания в первую очередь проведёт переговоры по Украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Он подчеркнул: у Германии и Франции много точек соприкосновения.
Кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино считает, что Макрон может использовать украинский кризис для создания "видимости занятости". Именно поэтому, отметил политик, глава Франции регулярно звонит российскому лидеру Владимиру Путину.
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