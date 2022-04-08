Шольц: Германия откажется от российского угля в течение четырёх месяцев

Германия должна поэтапно отказаться от российского угля в течение четырёх месяцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, если получится прекратить использование "русского" топлива раньше, то "хорошо".

Как подчеркнул Шольц, для замены поставщика угля необходимо время. Пока власти ФРГ отвели на решение этого вопроса 120 дней.

"Нам нужно будет использовать этот период. Если получится быстрее, то хорошо. Однако нам потребуется время, и оно понадобится компаниям, хотя они уже давно ищут новых поставщиков", — пояснил канцлер по итогам встречи с премьер-министрами 16 федеральных земель.

Отказ от российского топлива предусмотрен одобренным послами Евросоюза пятым пакетом антироссийских санкций. Откуда конкретно Германия, в контексте озвученных ограничений, намерена поставлять уголь, канцлер не озвучил.