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Автор Екатерина Широкова

Макрон назвал Шольца первым в списке для встречи по Украине: если переизберут

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если его переизберут на пост лидера, то первым с кем он проведёт встречу, в том числе и в контексте ситуации на Украине, будет немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как подчеркнул Макрон, у Франции и Германии много "точек соприкосновения" для обсуждений.

"Я думаю, что понимание, которое есть между Францией и Германией, помогает структурировать многие вопросы в двусторонних отношениях… а также в международных делах, поэтому да, это будет Олаф Шольц", — заявил Макрон в разговоре с журналистами.

Ранее Pravda. Ru цитировала французского политика Франсуа Асселино, который заявил, что постоянные звонки Макрона в Кремль не более, чем выборная кампания. Как пояснил эксперт, таким образом лидер Франции создаёт "видимость занятости" внешнеполитическими делами.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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