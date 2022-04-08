Сербия запросит у РФ и НАТО информацию по подлёту к её самолёту истребителя

Власти Сербии планируют запросить у РФ и НАТО информацию по ситуации с подлётом к её пассажирскому самолёту истребителя. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, инцидент произошёл 6 апреля с самолётом компании Air Serbia, выполнявшим рейс Москва – Белград.

Согласно докладу экипажа сербского борта, у российско-латвийской границы от службы контроля полетов РФ поступило предупреждение о некоем военном самолёте. По словам лётчиков, под ними летел истребитель серого цвета, предположительно, F-15 или Eurofighter, который вошёл в российское воздушное пространство, прикрываясь гражданским самолётом. Затем истребитель изменил курс и улетел.

Президент Сербии заявил, что власти страны потребуют от НАТО объяснений произошедшего.

"Государство направит запрос о дополнительной информации от русских, но мы также будем требовать от НАТО информацию. И посмотрим, кто умничает и истребителями создает угрозу гражданской авиации», - цитирует Вучича ТАСС.