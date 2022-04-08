Попавший под обстрел на Украине американский журналист лишился половины ноги

Американский журналист Бенджамин Холл, работающий на телеканале Fox News, получил серьёзные ранения, попав под обстрел на Украине в середине марта.

В своём Twitter-аккаунте мужчина поделился, что ему очень повезло, ведь сейчас он находится в больнице за пределами Украины.

"Я потерял половину одной ноги и ступню на другой. Одна рука всё ещё срастается, один глаз больше не видит, слух почти пропал", — отметил Холл.

Ранее сообщалось, что Холл попал в реанимацию после обстрела. В результате этого же инцидента на Украине погиб оператор Fox News Пьер Закржевски и украинская журналистка Александра Кувшинова, сопровождавшая иностранную съёмочную группу в опасной зоне.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Штатах глубоко опечалены известиями о смерти представителей СМИ.