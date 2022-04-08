Политик Асселино: Макрон "названивает" Путину, чтобы набрать голоса

Постоянные звонки от французского лидера Эммануэля Макрона российскому президенту Владимиру Путину создают "видимость занятости" главы Франции, заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз", кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино.

По словам политика, за счёт "разговоров" с Путиным, Макрон рассчитывает набрать голоса избирателей.

"Макрон звонит президенту Путину каждые несколько дней и хочет произвести на французов впечатление, что он слишком занят геополитическими задачами посредника, что у него нет времени на предвыборную кампанию", — заявил политик в беседе с РИА Новости.

Асселино подчеркнул, что Макрону "повезло" избираться в тяжёлые времена. Сейчас он может сформировать себе "имидж миротворца" и человека, который очень озабочен будущим Франции и мира в целом.