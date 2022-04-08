Из-за коронавируса в Китае ввели военное положение: люди голодают

С сегодняшнего дня в китайском городе Шанхай ввели военное положение из-за вспышки коронавируса. Согласно информации, людей, которые находятся на карантине, не выпускают из домов даже за продуктами. Улицы мегаполиса патрулирует армия.

По сообщению РЕН ТВ, у людей заканчиваются продукты, семьи вынуждены голодать.

"Жители мегаполиса в панике — у них закончились продукты и медикаменты, самые отчаянные ночью решились на бунт. Они вышли из своих домов с требованиями предоставить им хотя бы еду", — пишет СМИ со ссылкой на источник.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на карантин, из-за вспышки коронавируса в Шанхае, поместили более 26 миллионов человек. Согласно информации, у большей части заболевших COVID-19 диагностировали новы штамм вируса "омикрон".