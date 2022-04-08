Киев должен понять, что Крым, Севастополь и Донбасс не являются предметами торга на переговорах Россия — Украина. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, диалог между российской и украинской делегациями нужен. Однако депутат убеждён: власти Украины уклоняются от реальных договорённостей и занимаются "политическим трёпом".
"Крыма не видать им как своих ушей, они это понимают. Ни Республика Крым, ни Севастополь, ни Донбасс не могут быть предметами торга", — сказал Гемпель в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что Украина должна выполнить все требования РФ без каких-либо промежуточных позиций. Политик подчеркнул: отказываясь от признания российского статуса Крыма и независимости Донбасса Киев упускает время по сохранению государства.
Как отметил Гемпель, армия РФ выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине, как бы киевский режим не оттягивал свою "неминуемую капитуляцию".
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