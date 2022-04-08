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Автор Екатерина Широкова

Китай: украинский конфликт разгорелся из-за "дисбаланса" безопасности в ЕС

Мир

Первопричиной кризиса вокруг Украины стала утрата равновесия в европейской безопасности, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, в данной ситуации, страны должны двигаться в формате мирных переговоров, а не раздувать и без того разгоревшийся конфликт.

Китай: украинский конфликт разгорелся из-за "дисбаланса" безопасности в ЕС

Ван И в очередной раз подчеркнул, что Китай намерен способствовать решению проблем вокруг Украины в дипломатическом русле.

"Первопричина украинского вопроса в конечном счёте кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие. Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности", — заявил глава китайского МИД в ходе разговора с дипломатическим советником президента Франции.

Глава МИД также уточнил, что речь о неделимой безопасности в каждой стране. При этом подчеркнул, что невозможно вводить бесконечные санкции и при этом заявлять, что страны должны вести переговорный процесс.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы ван и китай россия украина
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