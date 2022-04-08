Политолог Бекман: слухи о желании Финляндии вступить в НАТО — фейк

Информация о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, не более чем фейк от лоббистов НАТО, заявил финский политолог, обществовед, публицист Йохан Бекман. Он подчеркнул, что данные слухи не подкреплены ни одним документом.

Политолог считает, что на вступлении в альянс настаивают "лоббисты Запада и русофобы".

"Конечно, есть такое мнение среди лоббистов военного блока НАТО в Финляндии о том, что наша страна должна в ближайшем будущем подать заявление, чтобы стать его членом. К этому стремятся лоббисты альянса и русофобы", — цитирует публициста РЕН ТВ.

Как подчеркнул Бекман, данный фейк распространили на основании якобы социальных опросов, которые показали преобладающее большинство респондентов, желающих, чтобы Финляндия вступила в блок.

"То есть якобы большинство финнов, хотя там не обязательно было большинство, может быть половина или чуть больше… В любом случае — это фейковые опросы, которые сфабриковали лоббисты НАТО, но ни один документ не подтверждает ничего", — резюмировал политолог.