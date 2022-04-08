Политолог Мухин: любые санкции США против Китая — путь в никуда

Американцы могут ввести абсолютно любые санкции в отношении Китая, однако в итоге они окажутся бессмысленными. Об этом заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам эксперта, ограниченительные меры со стороны США против Китая — это "путь в никуда". Он также считает, что Штаты окончательно стали государством, постоянно "щёлкающим кнутом". Политолог подчеркнул: санкционное давление США разрушает мировую экономику.

"Они пытаются строить глобальную систему, а разгоняют всех по национальным квартирам. Это путь в никуда", — сказал Мухин в интервью NEWS.ru.

Специалист также добавил, что США, скорее всего, утвердят санкции против Китая в случае силового урегулирования тайваньского вопроса. Эти ограничения, пояснил эксперт, могут коснуться китайских компаний и бизнеса.

Ранее в Минобороны Китая заявили, что армия страны предпримет меры по пресечению внешнего вмешательства и попыток Тайваня обрести независимость.