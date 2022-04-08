Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США

Экс-врач Белого дома, ныне заседающий в Конгрессе США, считает, что когнитивные способности президента Байдена ухудшились до такой степени, что они представляют собой "проблему национальной безопасности”.

Своими опасениями Ронни Джексон поделился с газетой The Washington Times.

По его словам, Байден должен пройти тест на "умственную остроту", которая, по его словам, явно ухудшилась в то время, когда "риск войны с Россией требует трезвомыслящего президента США".

"Я не пытаюсь поставить диагноз, — предупредил доктор Джексон, — но я думаю, что весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы. Он быстро ухудшается когнитивно”.

Напомним, за последние пару дней мир, как минимум, дважды видел "странности" хозяина Белого дома:

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К слову, напомним, ранее сенатор США предложил тестировать всех возрастных политиков на "старческий маразм"