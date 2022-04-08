Минобороны Китая в четверг заверило, что армия страны "предпримет эффективные меры по пресечению внешнего вмешательства" и попыток Тайваня обрести независимость.
"Народно-освободительная армия Китая примет эффективные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства и сепаратистских попыток получения "независимости Тайваня" и будет отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность", — говорится в заявлении официального представителя Министерства обороны Тан Кефэй.
Заявление вызвано неприятием решения США одобрить поставку ракет Patriot на Тайвань, поскольку оно "грубо нарушает принцип единого Китая".
Пресс-секретарь оборонного ведомства также призвал Вашингтон прекратить военные связи с Тайбэем, "чтобы не допустить дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами и двумя армиями".
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