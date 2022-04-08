Huánqiú Shíbào: Украина стала для США "разменной монетой"

США использовали Украину как "разменную монету" на мировой политической арене, заявили китайский аналитик-обозреватель Ван Цян. По его словам, американские власти специально разожгли конфликт "на пороге" с Россией.

По мнению обозревателя, Белый дом на протяжении всей истории США непрерывно вмешивается в дела других стран и провоцирует военные столкновения между государствами.

"Нынешний раунд российско-украинского конфликта имеет глубокие и сложные исторические и практические факторы, а глубокая вовлечённость Соединённых Штатов и Запада является одним из важных ключей к разгадке", — написал Цян для китайского издания Huánqiú Shíbào.

Как подчеркнул аналитик, теперь США не желает лично нести ответственность за ситуацию вокруг Украины, но продолжает действовать в ущерб европейским партнёрам, поставляя оружие и "управляя" Киевом.