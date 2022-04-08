Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете назвал всех русских "врагами”:
"Я скажу очень ясно: Россия для нас — вражеское государство. И все русские-враги Украины на данный момент", — сказал Мельник, добавив, что не его "забота отличать хороших русских от плохих".
При этом известный своими резкими высказываниями дипломат не преминул обвинил немцев и их президента в бесчувственности, заявив, что они "не могут понять природу затруднительного положения Украины", поскольку конфликт происходит не на их территории.
Посол Украины подчеркнул, что у него никогда не было российских друзей и он "не питает иллюзий относительно будущего", а потому уверен: Россия останется врагом Украины "даже после войны.”
Немецкие власти никак не прокомментировали заявления украинского дипломата, а вот рядовые немцы обрушились на него с критикой, обвинив в расизме.
Напомним, ранее всё тот же Мельник призывал "перестать демонизировать батальон Азов*".
*запрещённый в России националистический батальон
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