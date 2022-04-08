Лондон: Антипатия к Москве - основа нового подхода к безопасности в Европе

"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась”, - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время выступления в Брюсселе.

Она также призвала своих коллег из возглавляемого США военного блока НАТО принять "новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании”.

Лиз Трасс утверждала, что спецоперация России на Украине сделала основополагающий пакт Россия-НАТО 1997 года "мертвым” и посоветовала членам Североатлантического альянса "отвергнуть ложный комфорт” и подготовиться к новым трениям с Москвой.

К слову, напомним, ранее в четверг Россию исключили из Совета ООН по правам человека.