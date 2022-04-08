"Эпоха взаимодействия с Россией закончилась”, - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время выступления в Брюсселе.
Она также призвала своих коллег из возглавляемого США военного блока НАТО принять "новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании”.
Лиз Трасс утверждала, что спецоперация России на Украине сделала основополагающий пакт Россия-НАТО 1997 года "мертвым” и посоветовала членам Североатлантического альянса "отвергнуть ложный комфорт” и подготовиться к новым трениям с Москвой.
К слову, напомним, ранее в четверг Россию исключили из Совета ООН по правам человека.
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