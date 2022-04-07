RT: Записи телефонных звонков пролили свет на то, что произошло под Киевом

В распоряжении канала RT оказались записи телефонных звонков западных журналистов, из которых понятно: в соседних с Киевом городах, включая Бучу, произошло совсем не то, о чём Киев трубит на весь мир.

"Саймон" докладывает в редакцию

Как сообщает издание, на одной из записей некий репортёр, которого собеседник называет "Саймон”, рассказывает своим коллегам, что он посетил Бородянку — город примерно в 25 километрах к северо — западу от Бучи — и, к своему огромному удивлению, "не нашёл на улицах тел убитых”.

"Город был обстрелян на куски, — говорит Саймон, — но нет никаких доказательств каких-либо нарушений прав человека здесь вообще. Мы поговорили с местными, и они нам на камеру рассказали, что русские солдаты были очень дружелюбны и давали им еду, воду и другие припасы. Здесь совсем другая картина, не такая, как я ожидал. Нет тут никаких казней и не было".

Корреспондент заканчивает разговор, говоря, что возвращается в Бучу, чтобы "попытаться найти там еще какие-то доказательства внесудебных казней, но здесь ничего этого нет”.

Напомним, Украина обвинила Россию в убийстве более 400 мирных жителей в Буче, перед уходом из города. США и их союзники "подхватили" претензии Киева и ввели новые санкции.

Москва со своей стороны категорически отвергла обвинения, заявив, что российские войска вышли из города 30 марта, а заявления об убийствах появились только через четыре дня — после того, как украинские силовики, вооруженные телекамерами прибыли в город.