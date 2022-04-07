Глава МИД Украины назвал условия для успешных переговоров в Москвой

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе заявил, что успех переговоров с Москвой о прекращении военного конфликта на Украине будет зависеть от ситуации на фронте и масштабности введенных против РФ санкций.

По словам главы МИД, для победы украинского государства в противостоянии с Россией Евросоюзу необходимо незамедлительно отказаться от российских энергоносителей, в частности, нефти и газа.

"Сколько Бучей нужно вам, чтобы понять, что нельзя "уставать от санкций"?", — отметил он.

Также Кулеба потребовал от Североатлантического альянса незамедлительно предоставить военную помощь, в противном случае будет много жертв среди мирного населения, при этом на вопрос о количестве оружия в стране отказался отвечать.

"Оружие как деньги, оно любит тишину", — сказал он.

По словам министра, если бы западные партнеры предоставили Украине высокотехнологичное оружие, то украинские военные уже давно бы научились его применять, что существенно сократило бы число погибших.

Кулеба сообщил, что не видел видео расправы военнослужащих Украины над российскими солдатами, однако добавил:

"Ну, могут быть отдельные инциденты — вам не понять, что чувствуют украинские воины", — подытожил он.