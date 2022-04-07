Латвия запретила выдавать вид на жительство россиянам и белорусам

Латвийские власти приняли законопроект, согласно которому гражданам РФ нельзя оформлять вид на жительство до следующего года. При этом россияне могут получить разрешение на проживание, если находятся в исключительной ситуации, отметили журналисты.

По информации Delfi, в законопроекте указали следующие исключения:

воссоединение близких родственников,

международная защита,

трудоустройство,

учёба,

"интересы страны".

В документе подчеркнули, что данные меры относятся и к гражданам Белоруссии. Также в СМИ сообщили, что поправки парламентариев ввели новые причины для лишения ВНЖ. В тексте перечислили такие основания, как:

преступление против человечности,

военное преступление,

оправдание и прославление геноцида.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс допустил закрытие границ с Россией. По словам политика, такое решение должны принять все республики Прибалтики.