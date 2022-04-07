Латвийские власти приняли законопроект, согласно которому гражданам РФ нельзя оформлять вид на жительство до следующего года. При этом россияне могут получить разрешение на проживание, если находятся в исключительной ситуации, отметили журналисты.
По информации Delfi, в законопроекте указали следующие исключения:
В документе подчеркнули, что данные меры относятся и к гражданам Белоруссии. Также в СМИ сообщили, что поправки парламентариев ввели новые причины для лишения ВНЖ. В тексте перечислили такие основания, как:
Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс допустил закрытие границ с Россией. По словам политика, такое решение должны принять все республики Прибалтики.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.