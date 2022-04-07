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Автор Игорь Рябов

Politico: сенаторы Италии проигнорировали выступление Зеленского

Мир

Итальянские депутаты и сенаторы не пришли на выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Италии, что свидетельствует о поддержке действий Москвы в Риме, сообщает американское издание Politico.

Politico: сенаторы Италии проигнорировали выступление Зеленского

На парламентском заседании, где транслировалось выступление Зеленского, отсутствовали 350 депутатов и сенаторов, подсчитало Il Fatto Quotidiano. Несмотря на то, что Палата депутатов была почти заполнена, места для сенаторов оказались пустыми. Итальянский парламент состоит из 630 депутатов и 315 сенаторов.

По данным Politico, в итальянском парламенте сформировался блок из правых и левых сил, который выступает против поставок оружия Украине и увеличения расходов на оборону.

По словам депутата от североитальянской партии "Лига" Вито Коменчини, присутствие на выступлении Зеленского означает проявление неуважения к жителям Донбасса.

"Мы смотрим на НАТО без одобрения. Альянс был создан в иное историческое время, когда мир был разделен. Этого мира больше не существует, поэтому, возможно, нам нужно многое переосмыслить", — сказал лидер крайне левой партии Sinistra Italiana Никола Фратоянни.

Ранее политические партии Греции раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского перед греческим парламентом. Особенно их возмутило то, что украинский лидер дал слово боевикам националистического батальона "Азов"*, которые держат оборону в Мариуполе. После мероприятия греческая оппозиция назвала случившееся "днём позора греческого парламента".

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы греция италия владимир зеленский
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Politico: сенаторы Италии проигнорировали выступление Зеленского
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