Запред Совфеда и генсек "Единой России" Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин водрузили флаг России и знамя Победы в поселке Розовка (Запорожская область). Видео было опубликовано в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее на здание висел украинский флаг, но его заменили знаменем Победы, а Российский флаг водрузили с другой стороны, со словами:
"Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что большая Россия здесь навсегда".
Также для обеспечения и решения гуманитарных вопросов в Запорожье прибыли руководитель "Боевого Братства" Дмитрий Саблин и зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками от Смоленщины Артём Туров.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.