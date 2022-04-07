WarGonzo: Турчак и Пушилин водрузили флаг РФ в поселке Запорожской области

Запред Совфеда и генсек "Единой России" Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин водрузили флаг России и знамя Победы в поселке Розовка (Запорожская область). Видео было опубликовано в Telegram-канале WarGonzo.

Ранее на здание висел украинский флаг, но его заменили знаменем Победы, а Российский флаг водрузили с другой стороны, со словами:

"Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что большая Россия здесь навсегда".

Также для обеспечения и решения гуманитарных вопросов в Запорожье прибыли руководитель "Боевого Братства" Дмитрий Саблин и зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками от Смоленщины Артём Туров.