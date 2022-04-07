Председатель Объединённого комитета начальников штабов Штатов Марк Милли сообщил, что Вашингтон признаёт военный потенциал Москвы и Пекина. По мнению американских властей, РФ и КНР намерены полностью изменить мировой порядок.
"Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, — Китаем и Россией — каждая из которых стремится фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок", — заявил генерал во время слушаний по военному бюджету.
Как подчеркнул военный, мир находится в эпохе, при которой существует высокий риск возникновения войны между державами.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил западные страны в желании сформировать новый миропорядок. Штаты и Европа пытаются возродить однополярный мир, отметил министр.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.