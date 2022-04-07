Вашингтон обвинил Россию и Китай в желании "изменить миропорядок"

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Штатов Марк Милли сообщил, что Вашингтон признаёт военный потенциал Москвы и Пекина. По мнению американских властей, РФ и КНР намерены полностью изменить мировой порядок.

"Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, — Китаем и Россией — каждая из которых стремится фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок", — заявил генерал во время слушаний по военному бюджету.

Как подчеркнул военный, мир находится в эпохе, при которой существует высокий риск возникновения войны между державами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил западные страны в желании сформировать новый миропорядок. Штаты и Европа пытаются возродить однополярный мир, отметил министр.