США ввели санкции против Аэрофлота и других российских авиакомпаний

Российские авиакомпании Аэрофлот, Azur Air и UTair попали под американские санкции, сообщает AP News. Решение было принято Минторгом США, которые лишил все эти структуры "экспортной привилегии" в американских аэропортах.

Как утверждают представители ведомства, указанные авиакомпании нарушили ограничения, введённые американским правительством в связи со спецоперацией России на территории Украины. Санкции затронут не отдельные самолеты, а компании в целом.

Данная мера не даст этим авиакомпаниям закупать детали, произведенные в США. Журналисты назвали это меру беспрецедентной и очень опасной для Аэрофлота. Это сильно затруднит весь технический сервис для российской авиации.