Российские авиакомпании Аэрофлот, Azur Air и UTair попали под американские санкции, сообщает AP News. Решение было принято Минторгом США, которые лишил все эти структуры "экспортной привилегии" в американских аэропортах.
Как утверждают представители ведомства, указанные авиакомпании нарушили ограничения, введённые американским правительством в связи со спецоперацией России на территории Украины. Санкции затронут не отдельные самолеты, а компании в целом.
Данная мера не даст этим авиакомпаниям закупать детали, произведенные в США. Журналисты назвали это меру беспрецедентной и очень опасной для Аэрофлота. Это сильно затруднит весь технический сервис для российской авиации.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.