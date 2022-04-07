В Латвии жители возмущены решением правительства о запрете 9 мая

Житель Латвии выразил возмущение касательно запрета латвийских властей празднования Дня Победы, а за монумент Освободителям готов пролить собственную кровь.

«У меня к этому правительству есть небольшой вопросик. Вы совсем очумели или как? Если у вас на уме фашизм или вы хотите это восстановить? У вас вообще ничего не выйдет», - возмутился латыш, видео которого опубликовал Тelegram-канал Россия сегодня.

По его словам, если нужно он встанет против фашистского режима и будет стоять на защите памятника Освободителям, который расположен в парке Победы, от сноса, как и все граждане Латвии.

«Не выйдет! Если нужно, я своей кровью буду защищать этот памятник, как мой дед в 44-ом году. И я не буду один, со мной будет весь народ», сказал гражданин Латвии, напомнив, что благодаря российским воинам в их стране сейчас мир.

Ранее Сейм Латвии принял решение о демонтаже памятника Освободителям и запрете празднования Дня Победы.