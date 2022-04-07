Греция попросит НАТО о помощи Украине с защитой Одессы

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что на саммите Североатлантического альянса он попросит альянс помочь Украине защитить Одессу от российской армии.

В четверг, 7 апреля министр прибыл в Брюссель на встречу глав МИД стран НАТО. Дендиас пообещал попросить коллег сделать всё возможное, чтобы помочь Украине защитить Одессу. Отвечая на вопрос о том, в чём должна выражаться эта помощь, глава внешнеполитического ведомства Греции сказал, что Украина нуждается в средствах защиты города.

Дендиас отметил, что накануне был в Одессе и общался с местными жителям, которые выразили готовность защищать город в случае предоставления им необходимого вооружения.

Ранее политические партии Греции раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского перед греческим парламентом. Особенно их возмутило то, что украинский лидер дал слово боевикам националистического батальона "Азов"*, которые держат оборону в Мариуполе.

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