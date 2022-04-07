Экс-президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина опытным переговорщиком, своё мнение он выразил в интервью Washington Post.
"Он сказал, что, по его мнению, президент России Владимир Путин опытный переговорщик из-за отправки войск к украинской границе, но считает, что он "перестарался", начав спецоперацию", — говорится в статье.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об отводе российских войск из Киевской области стало жестом доброй воли на фоне переговоров между РФ и Украиной.
По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.