Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками

Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции вместе с боевиками националистического батальона "Азов"* закончилось политическим скандалом, сообщает корреспондент РИА Новости.

На мероприятии отказались присутствовать депутаты компартии Греции КПГ и правой партии "Греческое решение".

По словам спикера парламента Константиноса Тасуласа, что Греция поддерживает Украину в борьбе с Россией и отправляет Киеву вооружение и гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что жителям Греции небезразлична ситуация на Украине, они остро воспринимают её.

В своей речи Зеленский осветил обстановку на Украине и попросил Грецию о военной помощи, после чего предложил греческим депутатам посмотреть видеообращение двух азовцев из Мариуполя.

Президент пояснил, что бойцы являются украинцами греческого происхождения.

"Один из них в маске, он не может показать свое лицо, надеюсь, вы понимаете", — сказал Зеленский.

Один из членов "Азова"* представился, как Леонта Михаил. Он рассказал, что родился в Мариуполе и продолжает дело своего деда, который в прошлом веке воевал с нацистами. Сам он теперь борется с "русскими нацистами". Боевик отметил, что в Мариуполе "много греков" и попросил у греческих депутатов помощи.

Второй азовец* по имени Анастасиос также обратился к парламентариям с просьбой о гуманитарной помощи.

Зеленский выступал около 15 минут. После его речи председатель партии "СИРИЗА-Прогрессивный альянс" и лидер официальной оппозиции Алексис Ципрас не поднялись со своих мест в знак уважения. В партии Ципраса назвали недопустимым появление перед греческим парламентом азовцев*.

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