Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности сообщил, что Минск провёл специальную операцию по освобождению граждан республики на территории Украины. Как отметил президент, злоумышленники атаковали дальнобойщиков и забрали фуры.
"Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили", — сказал Лукашенко.
Глава Белоруссии положительно оценил спецоперацию. Он распорядился наградить всех участников миссии на Украине.
"Вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать", — подчеркнул президент, передаёт БЕЛТА.
Ранее Лукашенко призвал партнёров, которые всё ещё сомневаются, сплотиться вокруг Белоруссии и России. Это необходимо, чтобы предотвратить уничтожение "цивилизации", предупредил лидер.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.