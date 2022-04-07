Лукашенко сообщил о проведении спецоперации Минска на Украине: "Я предупреждал"

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности сообщил, что Минск провёл специальную операцию по освобождению граждан республики на территории Украины. Как отметил президент, злоумышленники атаковали дальнобойщиков и забрали фуры.

"Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили", — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии положительно оценил спецоперацию. Он распорядился наградить всех участников миссии на Украине.

"Вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать", — подчеркнул президент, передаёт БЕЛТА.

Ранее Лукашенко призвал партнёров, которые всё ещё сомневаются, сплотиться вокруг Белоруссии и России. Это необходимо, чтобы предотвратить уничтожение "цивилизации", предупредил лидер.