Лавров: Америка подталкивает Киев к продолжению боевых действий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон подталкивает президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий. При этом Лавров указал на то, что сейчас с руководством Украины невозможно договориться — делегация отменяет решения, принятые на прошлых мирных переговорах. По словам министра, это свидетельствует о стремлении Киева затянуть или вовсе подорвать переговорный процесс.

"Вашингтон и его союзники контролируют киевский режим, они толкают Зеленского на продолжение боевых действий", — заявил Лавров.

Тем не менее, он заверил, что российская делегация продолжит переговоры и, в отличие от украинской стороны, проект соглашения России содержит полный объём изначальных, ключевых позиций без изменений.